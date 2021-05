Lions Club San Salvo, raccolti 300 paia di occhiali usati per il progetto di solidarietà

Sono stati oltre 300 gli occhiali usati raccolti dai Lions Club San Salvo nella campagna 2020/2021. Ora "verranno poi riciclati in uno dei diciassette Centri Lions per il riciclaggio degli occhiali da vista esistenti nel mondo - spiega Virginio Di Pierro -. Nel corso dell'anno scorso i Lions hanno radunato circa 5 milioni di paia di occhiali da vista e ne hanno distribuiti oltre 2,5 milioni nelle nazioni in via di sviluppo. Gli occhiali vengono infatti puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione, quindi vengono distribuiti dai volontari Lions e da altre organizzazioni che si occupano della protezione della vista nei paesi in via di sviluppo".

"La novità di quest'anno - ci racconta il responsabile del service Corrado Zara - è che gli occhiali raccolti in Italia saranno utilizzati anche per il tentativo per il Guinnes dei Primati che i Lions tenteranno di battere il prossimo 18 luglio a Rimini realizzando la catena di occhiali più lunga al mondo".

"Un sentito ringraziamento da parte del presidente del Lions Club San Salvo, Romina Palombo, va a tutte le attività che si sono rese disponibili come punti di raccolta: farmacia Grifone, farmacia Farmamentis, farmacia Vinciguerra (Dogliola), studio dentistico Il Sorriso (Montenero di Bisaccia), Ottica Mia, Erboristeria L'albero al Sole e Cartoleria Il Papiro".