La Vastese, già salva, perde ancora: 2-1 a Vastogirardi

La buona notizia è arrivata tre giorni fa: la Figc ha dimezzato il numero delle retrocessioni, quindi la Vastese, con i suoi 36 punti, si è già salvata con sei turni di anticipo. Motivo della decisione: in questa stagione segnata dall'emergenza Covid-19, le squadre che saliranno dai campionati regionali di Eccellenza saranno poche. Con le motivazioni che mancano, i biancorossi perdono 2-1 a Vastogirardi e lo fanno dopo essere stati per settanta minuti in superiorità numerica. Una prestazione negativa, un solo punto nelle ultime quattro giornate.

Nella terza di quattro trasferte consecutive, la Vastese dà l'impressione di essere già con la testa già alle ferie estive. Con cinque partite ancora da giocare, il finale di stagione rischia di diventare un inutile calvario per la tifoseria.

Padroni di casa in vantaggio al 21' su rigore fischiato dall'arbitro, Pirriatore di Bologna, per il contatto in area tra Fioretti e Di Filippo. Dal dischetto lo stesso Di Filippo non sbaglia. Due minuti dopo, l'episodio che può rimettere in partira la Vastese. Pacciardi, al limite dell'area, mette giù Mamona lanciato verso la porta. Fallo da ultimo uomo, cartellino rosso. Ma gli abruzzesi non riescono a sfruttare la superiorità numerica, anzi è il Vastogirardi che raddoppia al 40'. Nel secondo tempo la squadra di D'Adderio riesce solo ad accorciare le distanze con Diallo. I molisani, già salvi, tornano alla vittoria dopo otto giornate. La Vastese deve cambiare approccio alla partita. Mercoledì a Pineto, contro la quinta in classifica, sarà dura. Al di là dell'ormai raggiunto risultato minimo della salvezza, i biancorossi non possono permettersi un finale di campionato senza stimoli, se non vogliono deludere una tifoseria già tutt'altro che entusiasta di questa stagione nell'anonimato.

Vastogirardi: Guerra, Guglielmi, Pacciardi, Mele, Ruggieri, Raucci, Minchillo, Pesce, Fioretti, Guida, Salatino. A disposizione: Tzafestas, Pralini, Acunzo, Fraraccio, Bruni, Gentile, Maniscalchi, Coia, Cagnale. All.: Prosperi

Vastese: Boccanera, Di Filippo, Capitanio, Barbarossa, Obodo, Diallo, Lenoci, Monza, Martiniello, Mamona, Bernardi. A disposizione: Di Rienzo, Cardinale, Cauterucci, Solimeno, Diarra, Sansone, Ferramosca, Martinez, Franzese. All.: D’Adderio

Arbitro: Graziella Pirriatore di Bologna (assistenti Macripò di Siena e Dattilo di Roma 1)

Note: espulso al 23' st Pacciardi (Vastogirardi) per fallo da ultimo uomo.