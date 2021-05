"Via Maddalena pericolosa: fondo stradale sconnesso e scarsa illuminazione"

Ripristinare l'asfalto e installare dei lampioni in via Maddalena. A chiedere all'amministrazione comunale di mettere in sicurezza la strada è un lettore di Zonalocale, Giacomo Delle Donne.

"Io e tanti altri cittadini - racconta - percorriamo quella strada tutti i giorni. Una ditta ha eseguito dei lavori che hanno comportato degli scavi, poi riempiti di cemento. Restano comunque dei rischi per la circolazione stradale, perché il cemento non arriva al livello dell'asfalto. Sono soprattutto i motociclisti a correre i maggiori pericoli. Di notte la visibilità scarseggia perché i lampioni sono molto pochi. Sarebbe necessario intervenire al più presto per il ripristino del manto stradale, ma anche ptenziare la pubblica illuminazione per rendere la strada più sicura".