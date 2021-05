Fiamme nella zona industriale di San Salvo accanto all’isola ecologica

È servito il lavoro di tre squadre dei vigili del fuoco (due da Vasto e una da Gissi) durato un paio di ore per domare l'incendio che ha colpito un'ampia area di cui buona parte è di competenza Arap. La zona è quella dell'impianto di trattamento acque reflue mai entrato in funzione andata già in fiamme diverse volte, l'ultima due anni fa.

L'area è completamente invasa dalla vegetazione e si auspica un intervento dell'agenzia regionale per scongiurare nuovi episodi.

Sul posto presenti stamattina anche gli assessori comunali Toni Faga e Giancarlo Lippis e il compente del cda Arap, Gianni Cordisco.

LA PRIMA NOTIZIA - Un incendio sta interessando la zona industriale di San Salvo, nel sito accanto all'isola ecologica, di cui una parte è di competenza dell'Arap. I vigili del fuoco di Vasto stanno già operando per arginare le fiamme, e un distaccamento è in arrivo da Gissi.

La zona colpita è già andata in fiamme svariate volte in passato. Per ragioni di sicurezza, il Comune ha inderdetto l'ingresso nell'isola ecologica.