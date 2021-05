"Attenti al virus", l’iniziativa alla scuola dell’infanzia "Gianni Rodari"

Si è tenuto il 20 maggio scorso alla scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari" di San Salvo l'iniziativa del Lions Club "Attenti al Virus".

"Grazie al dirigente scolastico Vincenzo Parente, alle maestre Andreina e Francesca e agli stessi bambini che hanno accolto gli ospiti con grande entusiasmo e hanno risposto al service Lions Attenti al virus con gioia e partecipazione. Il service, ideato dalle New Voices Lions e dai giovani Leo, è stato organizzato dal Lions Club San Salvo. Graditissima la partecipazione di Maria Travaglini, assessore alla Cultura, che simpaticamente ha letto una filastrocca spiegando, in forma giocosa, le misure da adottare in questo particolare momento".

"È importante parlare ai più piccoli – spiega il presidente Romina Palombo – in modo sereno e diretto trovando il giusto equilibrio tra le spiegazioni di cosa sta accadendo e l'insegnamento delle norme da seguire per la prevenzione del contagio, ma soprattutto, è importante trasmettere loro fiducia e speranza".