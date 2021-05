Ordigno bellico rinvenuto a San Salvo, interdetta l’area

Un ordigno bellico è stato rinvenuto in contrada "Rotella" a San Salvo.

Il sindaco Tiziana Magnacca ieri ha emesso un'apposita ordinanza per interdire l'accesso all'area in attesa degli artificieri dell'Esercito che provvederanno a bonificare la zona.

Quello del ritrovamento di ordigni della Seconda Guerra Mondiale non è una novità nel territorio che è stato teatro di pesanti bombardamenti e combattimenti durante il conflitto.

Solo nell'ultimo anno, sono stati tre gli ordigni inesplosi rinvenuti in questa parte d'Abruzzo: uno a Lentella, uno in mare a Vasto e, qualche giorno fa, un'altro in un casolare abbandonato di San Vito.