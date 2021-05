Con Fiab alla scoperta della "Vasto segreta" in bicicletta

Una mattinata in bicicletta alla scoperta della "Vasto segreta". È l'iniziativa promossa per mercoledì 2 giugno, festa della Repubblica, vigilia della Giornata Mondiale della bicicletta da Fiab Vasto Cittàttiva.

"In molte città d’Italia si terranno manifestazioni che intendono promuovere l’uso della bicicletta come mezzo moderno di mobilità urbana - spiega l'associazione -. Anche a Vasto, con il patrocinio del Comune, Fiab Vasto Cittàttiva omaggerà questa ricorrenza il 2 giugno, con una pedalata culturale alla scoperta di luoghi e aneddoti legati alla nostra Vasto, al suo centro storico e dintorni guidati da Alessandro Cianci".

Nel rispetto del distanziamento sociale e con l’uso obbligatorio della mascherina, "ci incontreremo in piazza Barbacani, intorno alle 9.30 per partire alla scoperta della Vaso segreta in bici. Sarà anche l'occasione per scambiare opinioni e informazioni sulla ciclabilità urbana e su chi e cosa fa FIAB Vasto. Per permettere una buona riuscita della manifestazione è gradita la prenotazione tramite l’evento pubblicato sulla pagina FB di Fiab Vasto Cittàttiva [CLICCA QUI]".