Cittadinanza onoraria di Vasto a Patrick Zaki: "Gesto contro le ingiustizie"

È stato approvato dal consiglio comunale di Vasto, con 19 voti favorevoli e 4 astenuti, il conferimento della cittadinanza onoraria di Vasto a Patrick Zaki, studente presso l’Università di Bologna, ingiustamente incarcerato al Cairo oltre un anno fa. Dopo una lunga discussione, l'assise civica, riunita in modalità online, ha votato il documento che ha visto i voti favorevoli dei gruppi di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle, e l'astensione dei consiglieri di Fratelli d'Italia, Misto, Il Nuovo Faro e Forza Italia [LEGGI].

"Si tratta di un atto Istituzionale con il quale il Comune di Vasto prende una posizione chiara e decisa nei confronti di una violazione dei diritti umani che ha assunto rilevanza internazionale e sulla quale non si può tacere - commentano a fine seduta Pd, Articolo Uno, Possibile, Filo Comune e Avanti Vasto -.

Dispiace che la decisione non sia stata condivisa da alcune forze politiche: Patrick è un ragazzo, uno studente fuorisede, proprio come lo sono i tanti ragazzi che ogni anno lasciano Vasto per studiare, e la sua vita è in pericolo. Patrick non è italiano ma è come se lo fosse. Non è una questione su cui possono crearsi divisioni politiche, i diritti umani non hanno colore politico, e dovrebbero essere tutelati e difesi in maniera trasversale da tutti in ogni sede, in ogni spazio di democrazia.

Oggi la Città del Vasto, assieme ai tanti altri Enti Locali ed altre Amministrazioni che hanno conferito a Zaki la cittadinanza onoraria, si schiera con fermezza dalla parte dei diritti, condanna ogni ingiustizia e dà il suo contributo affinché il messaggio lanciato dalla rete solidale generatasi in questo anno a tutela dei diritti umani venga ascoltato".