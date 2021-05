Circolo Tennis Vasto, doppia salvezza in D1 e passaggio del turno in under 16

Doppia salvezza in D1 e passaggio del turno in under 16. C'è soddisfazione in casa Circolo Tennis Vasto "A.Boselli" dopo i risultati delle ultime settimane.

Nel campionato regionale di serie D1 "sia la squadra A, composta dai ragazzi del vivaio, che quella B, rappresentata dai soci agonisti, hanno ben figurato nella manifestazione mostrando grande spirito di appartenenza", spiega una nota del sodalizio vastese. "La grinta e la voglia di dare battaglia hanno sopperito alle difficoltà e alle vicissitudini extra sportive che hanno ostacolato non poco l'attività sportiva del Circolo Tennis Vasto".

Positivo anche il cammino della squadra under 16 maschile, che ha brillantemente chiuso il girone di qualificazione a punteggio pieno, grazie alle 3 vittorie consecutive e senza aver perso neanche un incontro individuale. Risultati che sono stati sottolineati con soddisfazione dal presidente del circolo, Gabriele D'Ugo, e dal direttore sportivo Cristian Di Nardo.

"Adesso l'attenzione si sposta sui progetti per i prossimi mesi, senza mai venire meno ai principi ispiratori dell'associazione e cioè la promozione del gioco del tennis e delle attività sportive e sociali. Archiviato il campionato di serie D1, i prossimi impegni sportivi sono la seconda fase dei campionati a squadre giovanili, nei quali il CT Vasto partecipa con i ragazzi Under 16 e Under 14 maschili a partire da sabato 29 maggio 2021".