A Vasto la 4ª edizione di Maestri Fuori Classe, il Festival dell’apprendimento continuo

Sarà Vasto, dal 10 al 18 luglio, ad ospitare l’edizione 2021 di Maestri Fuori Classe, Festival dell’apprendimento continuo. Dopo la scorsa edizione svolta online, quest’anno si torna in presenza con gli organizzatori che hanno scelto l’Abruzzo. "L’idea del festival è individuare luoghi dove star bene perché diventano luogo di accoglienza, di rappacificazione con se stessi, con il mondo, con la parte che sta dentro e fuori di noi", spiega Francesco Marino, ideatore dell'evento organizzato dall'associazione Maestri Fuori Classe ETS e Creo, con la collaborazione del Comune di Vasto.

Il Festival diventa così uno spazio fisico e mentale dove le persone possono ritornare a incontrarsi con se stesse e con gli altri. È un luogo aperto al dialogo e al confronto. Il concetto di "Maestri Fuori Classe" è per trasmettere l'idea di una formazione nello stile della crescita in bottega, del rapporto tra maestro e allievo. Ognuno deve avere il suo ruolo nell'essere modello ispiratore, stimolo per le generazioni future. "Dobbiamo dare ai giovani la dimostrazione che si può vivere con entusiasmo, dobbiamo restituire loro la voglia di fare, inventare, di creare".

Nel ricreare questo tipo di rapporto, basato sull'ispirazione, sull'esempio, c'è bisogno di maestri che abbiano la fondamentale capacità di carisma, che sappiano raccontare, affascinare, trasmettere emozioni.

Per una settimana la Grotta del Saraceno camping village sarà scenario di laboratori dedicati a tutte le fasce di età e di interesse. Durante la giornata ci saranno tante proposte di laboratori in una sorta di grande festa dell’apprendimento. "Tutti siamo nella condizione di apprendere e dovremmo sempre di più apprendere, creando le condizioni migliori". Lo stile sarà quello dell’apprendimento divertito, partecipato, coinvolgente.

Le attività di ogni giornata culmineranno in lectio magistralis nei giardini napoletani di palazzo D'Avalos, in cui si affronteranno tematiche che spaziano dall’antropologia all’economia, dalla filosofia al management, dalla letteratura alla tecnologia. A trattare gli argomenti saranno importanti relatori, i "Maestri Fuori Classe" che arriveranno a Vasto in occasione del Festival. Tutti gli eventi saranno a partecipazione gratuita.

A fare da filo conduttore tra tutti gli appuntamenti di Maestri Fuori Classe sarà il tema "AttraversaMenti". È stato pensato con l'idea, guardando al presente, di "attraversare un periodo. È come se noi, con quello che è successo, stessimo attraversando una fase. Sarebbe sciocco non utilizzare questo momento per rimettersi un po’ in gioco, rimettersi in discussione, ripensarsi come persone che agiscono. Cosa vogliamo fare di questa vita, di questo mondo, di questa realtà in cui viviamo?". Il Festival vuole quindi "contribuire a stimolare la riflessioni. Dare un significato a quello che facciamo, ai nostri lavori, alle nostre professioni, alle nostre relazioni".

In vista del Festival è stato anche lanciato un contest fotografico, Il lavoro che racconta [LEGGI], che diventerà una mostra che verrà inaugurata il 10 luglio.

