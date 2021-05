Il 20 maggio "Attenti al Virus", l’evento per spiegare ai bambini come proteggersi dal Coronavirus

Cos'è un virus? Come spiegare ai bambini l'uso corretto della mascherina? Come proteggersi? Rispondere a queste e a tante altre domande, è l'obiettivo di "Attenti al virus", evento organizzato dal Lions Club San Salvo, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Gianni Rodari, le New Voices e i Leo. L'incontro, dedicato ai più piccoli, si terrà giovedì 20 maggio alle ore 10, nei locali della scuola per l'infanzia Gianni Rodari-sant'Antonio di San Salvo.

"Ancora un service organizzato con le scuole e per le scuole" afferma il presidente Romina Palombo, "l'evento mira a sensibilizzare i bambini facendo capire loro quali sono i comportamenti da adottare ai tempi del Coronavirus. Verrà spiegato in forma giocosa, illustrando un libro che racconta questo particolare periodo attraverso una filastrocca. I libri saranno poi donati dal Club a tutte le scuole dell'infanzia di San Salvo, iniziando giovedì dall'Istituto Sant'Antonio".

L'evento si svolgerà all'aperto nell'angolo lettura della scuola. Dal Club i "ringraziamenti al dirigente scolastico Vincenzo Parente".