Migliorano le condizioni dei feriti del frontale sulla Trignina in territorio di Lentella

Stanno meglio le persone coinvolte nel grave incidente sulla Statale "Trignina" in territorio di Lentella il 29 aprile scorso [LEGGI]. A destare maggiori preoccupazioni erano le condizioni dei due giovani a bordo della Bmw 320 che viaggiava in direzione San Salvo e si è scontrata frontalmente con un'Audi Q3 condotta da un 43enne di Campobasso. Per estrarre dalle lamiere i due fidanzati – un 26enne e una 24enne di Cantalupo nel Sannio (Is) i vigili del fuoco hanno dovuto faticare non poco.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della stazione di Fresagrandiaria. I due giovani erano stati trasportati in condizioni critiche all’ospedale di Pescara, inizialmente entrambi in prognosi riservata e nel reparto di Terapia Intensiva, hanno riportato numerose fratture e gravi lesioni anche agli organi interni e sono stati sottoposti a più interventi chirurgici.

"Per fortuna – spiegano lo Studio 3A-Valore e il legale Sabino De Benedictis al quale i due si sono rivolti – sono usciti dal tunnel. La ragazza è stata appena dimessa, il suo fidanzato invece è ancora ricoverato al nosocomio di Chieti, ma è uscito dalla Rianimazione e non è più in pericolo di vita, anche se la prognosi è pesante e dovranno affrontare una lunga riabilitazione per recuperare le loro funzionalità, fermo restando che residuerà loro un’invalidità permanente non di poco conto: non torneranno più come prima".