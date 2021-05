Il Team Audax Vasto riprende l’attività con la Rando Fabianum in Campania

Dopo tanti mesi di allenamenti e pedalate sulle strade del territorio, per il Team Audax Vasto è arrivato il momento di tornare a partecipare alle corse. Lo scorso fine settimana un terzetto del sodalizio vastese ha partecipato alla Rando Fabianum, randonnèe organizzata da Ferdinando Caliendo a Marigliano, in Campania. Partenza e arrivo dal castello Ducale di Marigliano per percorrere poi i 185 chilometri del percorso, con 2450 metri di dislivello complessivo, ammirando le bellezze del paesaggio e tanti monumenti, su cui spicca il Santuario di Montevergine.

All'appuntamento, il primo dopo tanto tempo, hanno partecipato il presidente Pasquale Melito, il segretario Giuseppe Giannone e il vicepresidente Lucio Di Gregorio, nuovo componente del team.

"Ringraziamo Ferdinando per l’accoglienza e per la possibilità che ha dato a tutti noi, di vivere una giornata di sfida con noi stessi, immersi in posti meravigliosi", commenta il presidente Melito. "È stato bello tornare a incontrare tanti appassassionati delle due ruote come noi, ora abbiamo già altri appuntamenti in calendario sempre all'insegna del nostro motto nè forte, nè piano ma lontano".