Corso gratuito per diventare programmatore informatico: un’occasione per l’inserimento lavorativo

In un mercato del lavoro complesso, come quello attuale, è necessario avere una formazione specialistica, affinché le aziende prendano in considerazione la candidatura di un giovane senza esperienza.

Attualmente ci sono molti ragazzi che terminati gli studi avrebbero bisogno di potenziare le proprie skills per entrare nel mondo del lavoro poiché non sempre il percorso di studi, per quanto utile alla formazione generale, prepara i giovani ad entrare in azienda immediatamente dopo il diploma o la laurea.

C’è anche un altro fattore da tenere in considerazione: molte aziende del territorio hanno necessità di personale qualificato e hanno difficoltà a reperirlo nel mercato. Tra le figure richieste, soprattutto per le aziende che lavorano nell’ambito informatico e digitale, spicca quella di programmatore informatico o software developer.

In questo periodo storico la digitalizzazione è in atto in ogni settore, una ulteriore spinta è arrivata nell’ultimo anno e mezzo dalla pandemia con la necessità di continuare a lavorare anche senza recarsi in un luogo di lavoro fisico. Le aziende che avevano già avviato un processo di digitalizzazione lo hanno accelerato, ma anche quelle che non avevano iniziato sono state costrette a fare i conti con i nuovi strumenti digitali.

Per questo motivo la posizione di programmatore è attualmente molto richiesta dalle aziende e lo sarà sempre di più nel futuro. Sono tante le aziende che vorrebbero assumere personale ma non riescono a trovare giovani con idonee competenze da inserire in azienda e da formare attraverso un periodo di formazione on the job.

La possibilità di frequentare oggi un corso gratuito di PROGRAMMAZIONE INFORMATICA è un’occasione da non perdere.

Il corso per diventare programmatore informatico è organizzato da Comma srl ed è gratuito per i ragazzi da 18 a 29 anni iscritti al Programma Garanzia Giovani. Se non si è iscritti, si può procedere comunque con l’iscrizione, è sufficiente contattare Comma Srl per verificare se si hanno i requisiti e per essere supportati nel percorso. Tutte le attività che rientrano nel Programma Garanzia Giovani come la consulenza, l’iscrizione, la frequenza dei corsi, l’inserimento tramite tirocini, apprendistato, contratti a tempo determinato o indeterminato, l’orientamento e tutte le altre misure previste, sono sempre completamente gratuite per i giovani iscritti.

Il corso è supportato dalla Studioware Academy. La professionalità e la conoscenza del settore da parte di Studioware, da oltre 15 anni impegnata nell’innovazione digitale, rende il corso focalizzato sui temi più attuali e dunque spendibile per il futuro lavorativo e professionale dei partecipanti.

Il programma del corso è focalizzato sul linguaggio C# e sull’SQL (structured query language), saranno toccati anche altri linguaggi (es: Ionic per lo sviluppo di App). La panoramica su un settore specifico del software, il CRM, e le modalità di svolgimento di un progetto forniranno le conoscenze per tuffarsi, con entusiasmo, nel mondo del lavoro.

Per info e iscrizioni:

Comma srl:

Web: Vai al sito

Tel: 0873/378499 - 371 373 9860 (anche WhatsApp)

Facebook: Comma

Mail: garanziagiovani@commasrl.com

Per informazioni tecniche sul corso:

Studioware Academy

Web: Vai al sito

Tel: 0873/361182

Mail: job@studioware.eu