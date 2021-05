Cardinale Menichelli: "Si recuperi il senso della giustizia sociale per la dignità delle persone"

È tornato nella diocesi che ha guidato per dieci anni e dove ha lasciato tanti bei ricordi. Il cardinale Edoardo Menichelli ieri ha presieduto a Furci la celebrazione per la festa dei miracoli del Beato Angelo da Furci e di San Nicola. L'ex arcivescovo di Chieti-Vasto e poi di Ancona-Osimo, ha accolto l'invito del parroco don Angelo Di Prinzio e ha celebrato, con altri sacerdoti, la funzione nel piazzale del Santuario.

Nella sua omelia il cardinale Menichelli, ha sottolineato le virtù del Beato Angelo da Furci, ricordando come "la santità non è privilegio di qualcuno ma missione di tutti". Nel suo messaggio parole che guardano al mondo contemporaneo. "Se non cambiamo la coscienza non cambia la società", dice pensando a questi momenti di ripartenza. E poi, richiamando il messaggio di Papa Francesco, c'è la sottolineatura sulla necessaria "attenzione per gli ultimi, quelli che troppo spesso vengono considerati scarti".

Temi a lui cari, che abbiamo affrontato con lui nell'intervista in cui ha anche ricordato i tempi della sua presenza in terra d'Abruzzo come vescovo.

Foto in gallery di Costanzo D'Angelo