Lutto nel mondo della ristorazione per la scomparsa di Mario Pascucci

Il mondo della ristorazione vastese è in lutto per l'improvvisa e prematura scomparsa di Mario Pascucci, spentosi questa mattina a soli 66 anni.

Ha impreziosito con la sua grande passione e la sua bravura le cucine di tanti locali della città che lo hanno avuto come collaboratore. Aveva la capacità di spaziare tra tante ricette, riuscendo a trasmettere il suo amore per la cucina alle persone che con lui collaboravano. Tutti, in queste ore, lo ricordano per il sorriso con cui affrontava ogni giornata di lavoro dietro ai fornelli.

"Persona fantastica, ottimo collaboratore, ma soprattutto grande amico". Lo ricordano così gli staff dei ristoranti La Votta di Mare e Zì Albina, con cui collaborava.

Martedì 18 maggio, alle 10.30, si terranno i funerali nella chiesa di San Marco Evangelista.

Ai suoi familiari sentite condoglianze dalla nostra redazione.