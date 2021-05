Da domani coprifuoco alle 23. Se i dati resistono, Abruzzo in zona bianca dal 7 giugno

ore 20.30 - Il Consiglio dei Ministri ha approvato le proposte del presidente Draghi. Da domani, 18 maggio, il coprifuoco è esteso alle 23.

ore 19.30 - Coprifuoco che slitta da subito alle 23, dal 7 giugno alle 24 per essere definitivamente accantonato dal 21 dello stesso mese. Sono alcune delle misure proposte dal premier Mario Draghi al consiglio dei ministri in corso a Roma.

Tra le novità più attese c'è quella del progressivo allentamento del coprifuoco che dovrebbe essere accantonato del tutto a partire dal 21 giugno.

La buona notizia per l'Abruzzo è però il probabile passaggio in zona bianca (quella senza alcuna restrizione) dal 7 di giugno nel caso i dati su incidenza del virus e pressione ospedaliera reggano: per la colorazione delle regioni, infatti, ora non ci si affiderà più solo sull'indice Rt. Dal 1° giugno, invece, a passare in zona bianca saranno Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia.

Il 1° giugno potrebbe poi esserci un altro atteso allentamento, quello riguardo pranzi e cene all'interno dei ristoranti; ora il servizio può essere effettuato solo all'esterno.

Tra le altre misure allo studio il via libera dal 15 giugno ai matrimoni con il "green pass": certificato di vaccinazione o tampone negativo per i partecipanti.

In aggiornamento