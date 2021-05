Erasmus+, il Mattioli di Vasto ha concluso il progetto con Cipro e Bulgaria

Si è concluso lo scambio virtuale del progetto Erasmus+ STEM Education, iniziato due anni fa dal Polo Liceale Raffaele Mattioli di Vasto, insieme alla scuola superiore Likio and Techniki Scholi Poleos Chrysochous di Cipro e alla scuola Sredno Uchillishte Letets Hristo Toprakchiev della Bulgaria.

A causa dell’emergenza pandemica, non è stato possibile per gli studenti viaggiare e, quindi poter vivere quest’esperienza fisicamente, ma grazie all’impegno delle scuole del partenariato è stato possibile realizzare un evento virtuale interessante e coinvolgente.

Ospitato dall’ente di Bruxelles Reves AISBL, lo scambio ha offerto a tutti i partecipanti una preziosa occasione di confronto sull’insegnamento delle discipline STEM. Per tutti i laboratori organizzati dalle scuole del partenariato, sono stati usati strumenti didattici innovativi e un approccio che stimola la partecipazione attiva degli studenti, aiutandoli così a sviluppare le competenze del 21° secolo.

Lo scambio è stato arricchito dall’intervento di Luca Martignetti, segretario generale di Reves AISBL, il quale ha condotto i partecipanti in un viaggio virtuale all’interno delle istituzioni europee di Bruxelles. Partendo dalla nascita dell’UE, sono stati presentati i principi su cui essa è stata fondata come: la libertà, l’uguaglianza, la dignità umana e la democrazia. Il relatore ha successivamente spiegando il ruolo delle istituzione che fanno parte dell’Unione, i requisiti che ogni Stato deve avere per accedervi e, l’importanza che hanno le materie STEM nel mondo del lavoro.

Lo scambio si è concluso oggi con la consegna degli attestati di partecipazione a tutti gli studenti e i docenti che si sono ritrovati per un ultimo incontro, con l’augurio che si possa tornare a viaggiare e a vivere esperienze che permettano la crescita culturale e personale di ragazzi ed insegnanti.

Marina D’Aulerio e Giacomo Varriale

Polo Liceale Statale “R. Mattioli” - Vasto