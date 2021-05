Cordoglio in città per la scomparsa di Maurizio Quondamstefano

Si è spento oggi, a soli 62 anni, Maurizio Quondamstefano.

Impegnato da sempre nel mondo della politica e dell'associazionismo, lascia un profondo vuoto nella sua famiglia e in chi lo ha conosciuto.

"Un altro pezzo della nostra storia ci ha lasciato. Vogliamo immaginarti ora, passeggiare tra una nuvola ed una stella insieme al tuo (e nostro) grandissimo amico Michele che parlate come sempre di Avis e solidarietà", è il ricordo dell'Avis Vasto in un pensiero firmato dal presidente e dal direttivo a nome di tutti gli Avisini vastesi.

"Riposa in pace anche tu Maurizio, in quell'angolo di cielo che Dio ha voluto riservare a tutti noi, dove vivono in eterno, Santi, Martiri ed Eroi".

Quondamstefano era anche socio dell'Anmi Vasto. "Abbiamo appreso della prematura scomparsa del caro Maurizio e ne siamo profondamente addolorati. Lo ricorderemo sempre per i suoi modi sempre educati. Ci stringiamo alla sua famiglia in questo momento così difficili. Buon vento, Maurizio".

Martedì 17 maggio alle 15 si terranno i funerali nella chiesa di San Giovanni Bosco.

Dalla nostra redazione sentite condoglianze ai suoi familiari, in particolare alle moglie Nicoletta, ai figli Arianna e Francesco.