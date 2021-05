Coppa Italia, il Tennistavolo Vasto vince la finale regionale contro Teramo

Successo nella finale regionale di Coppa Italia per il Tennistavolo Vasto che, battendo 3-1 il Teramo, si è aggiudicato il trofeo e l'accesso alla fase finale nazionale di Riccione.

In semifinale la compagine vastese ha chiuso con un netto 3-0 la sfida con l'Antoniana Pescara, vendicando così la sconfitta in finale della scorsa stagione. Nell'altra semifinale il Teramo ha superato il TT Silvi.

La finale è stata disputata da Alessandro De Vecchis, Renato Zardi e Giulia Ciferni per il TT Vasto, Christian Campagnari, Francesco Pompei e Vincenzo Leonzi. Ottima la prova della squadra del presidente Comparelli che ha chiuso con un convincente 3-1. La squadra vastese potrà quindi scenedere in campo a Rimini, il 5 e 6 giugno, in occasione dei Campionati italiani di categoria, confrontandosi con le altre formazioni vincitrici dei titoli regionali.