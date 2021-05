Asili nido comunali, a Vasto aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2020/2021

Sono aperte le iscrizioni ai nidi d'Infanzia Comunali di Vasto per l'anno educativo 2021/2022. Le iscrizioni riguardano i bambini nati dal 1 gennaio 2019 al 31 maggio 2021. A comunicarlo il sindaco Francesco Menna e l'assessora Anna Bosco. Le istanze interessano gli asili nido "San Paolo" di via De Gasperi e "La Tana dei Cuccioli", di via Incoronata

"Le domande di ammissione - spiegano gli amministratori - possono essere presentate entro e non oltre l'11 giugno 2021 all'ufficio protocollo del Comune di Vasto, utilizzando i moduli disponibili presso l'Ufficio P.I. del II Settore "Affari Generali e Servizi alla Persona" del Comune, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30, ed il martedì e giovedì anche dalle 16 alle 18. I moduli sono pubblicati sul sito web www.comune.vasto.ch.it nella sezione "Avvisi Pubblici".

Le istanze pervenute nei termini stabiliti, daranno luogo a due distinte graduatorie sulla base dei posti disponibili per ciascun ogni nido d'infanzia, stilate in base ai criteri di cui all'apposito regolamento approvato con delibera di C.C. n. 54 del 17 luglio 2009".