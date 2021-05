140 le persone vaccinate a domicilio a San Salvo, "Sollecitiamo gli over 60 e 70 a iscriversi"

Sono state completate a San Salvo le vaccinazioni anti Covid-19 a domicilio delle 140 persone assistite a casa indicate dalla Asl Lanciano Vasto Chieti.

Nei giorni scorsi l'azienda sanitaria aveva annunciato il servizio, in tutta la provincia, per inoculare le dosi a quei cittadini impossibilitati a raggiungere i vari centri vaccinali. "Missione compiuta – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – Ringrazio i medici Erminio Cardarella e Silvia Del Plavignano e il personale infermieristico che si sono recati a vaccinare direttamente nelle case dei sansalvesi più fragili e gli anziani".

Oggi, dopo 4 giorni di stop, riaprirà il palazzetto della marina dove si inoculerà il vaccino Pfizer agli over 70, previa prenotazione, che non hanno ancora ricevuto la dose. Su questo punto il primo cittadino invita i cittadini a registrarsi e ad aderire alla campagna di immunizzazione: "Ora dobbiamo sollecitare gli over 70 e over 60 a iscriversi alla piattaforma di Poste Italiane. Solo con la copertura di un maggior numero di cittadini si potranno ridurre drasticamente i casi di contagio. Del resto i numeri in diminuzione in questi ultimi giorni lo dimostrano anche la conseguente riduzione dei tassi di ospedalizzazione con i ricoveri in calo nei reparti di terapia intensiva e di quelli ordinari".