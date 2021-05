"Il Mazzomarello" di Francescopaolo D’Adamo: un ’raccontino’ tra realtà e fantasia

Chi o che cosa è il Mazzomarello? La risposta è nel primo raccontino, come lo chiama l'autore, di Francescopaolo D'Adamo. L'architetto vastese, di cui conosciamo sotto diverse forme la vena creativa, ha messo nero su bianco una storia di fantasia ma non troppo. Nel suo racconto, al momento disponibile solo in formato digitale, c'è la storia di un personaggio sorprendente. È un libro tra le cui pagine prendono vita ricordi di luoghi esistenti e fatti realmente accaduti a Vasto senza però che l'ambientazione sia necessariamente vastese. Una storia a cui chiunque può appassionarsi scorrendone le pagine per scoprire quale sarà la sorte del protagonista.

Nella sua stesura, come ci racconta Francescopaolo D'Adamo nell'intervista, la narrazione si intreccia con del materiale storico originale che rende ancor più affascinante il racconto.