Al PalaBcc 16mila dosi somministrate, 5mila 300 persone hanno ricevuto anche il richiamo

Hanno superato quota 16mila le dosi somministrate dal centro vaccinale di Vasto.

Nel PalaBcc, punto di riferimento del Vastese, 11mila 180 persone hanno ricevuto la prima dose, mentre 5mila 341 sono vaccinati avendo ricevuto anche il richiamo.

In provincia di Chieti rimangono ancora settantenni non vaccinati. Per questo la Asl si rivolge nuovamente a loro: "Prima che entrino in massa i cinquantenni nella campagna vaccinale, passa un treno speciale per gli over 70 che ancora mancano all’appello perché assenti dalla piattaforma. La Asl Lanciano-Vasto-Chieti da lunedì 17 a giovedì 20 mette a disposizione di questa categoria più di 10mila dosi di vaccini Pfizer nei centri di Chieti, Lanciano, Vasto, Guardiagrele, Ortona, Casoli, Paglieta, Francavilla, San Salvo, Atessa".

Per i quarantenni, invece, nei giorni scorsi il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, ha dato il via libera alle prenotazioni dalla prossima settimana, precisando poi che "le liste si possono aprire, ma per le iniezioni non prima di giugno".

Venerdì, al termine della riunione dell'unità di crisi, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha dichiarato: "Piattaforma permettendo, siamo praticamente pronti" per le prenotazioni degli over 40, mentre "somministriamo almeno 10mila dosi al giorno".