Mancano le dosi, centro vaccinale di San Salvo chiuso da 4 giorni

Freno a mano tirato al centro vaccinale di San Salvo Marina dove da quattro giorni non si effettuano inoculazioni. Il motivo è il mancato invio di dosi da parte della Asl Lanciano Vasto Chieti. L'ultimo giorno in cui il palazzetto dello sport di via Magellano è stato operativo è mercoledì 12 maggio.

Nell'intento dell'azienda sanitaria, il centro sansalvese avrebbe dovuto vaccinare tra le 200 e 360 persone al giorno, ma raramente le tre linee hanno lavorato a regime a causa dell'assenza di medici.

Il 6 maggio scorso, giorno dell'open day AstraZeneca, il centro sansalvese ha dimostrato di poter assolvere al meglio al compito vaccinando oltre 350 persone.

"Un peccato – commenta l'assessore Tony Faga che dall'apertura del centro è in prima linea nel supporto alle operazioni di registrazione – Speriamo nell'arrivo delle dosi necessarie perché siamo in grado di vaccinare oltre 300 persone al giorno".

Domani il palazetto dovrebbe riaprire i battenti almeno per l'open day Pfizer riservato agli over 70 che la Asl ha organizzato per la provincia di Chieti e che coinvolgerà (dal 17 al 20 maggio) anche i centri di Vasto, Chieti, Lanciano, Guardiagrele, Ortona, Casoli, Paglieta, Francavilla e Atessa.