"In via Roma microdiscariche abusive, ma nessuno interviene"

Un cumulo di immondizia seminascosto tra le siepi delle aiuole. Lo segnalano alcuni residenti di via Roma, a Vasto. L'area verde è vicina all'arco di Porta Nuova.

Gli abitanti della zona raccontano che i rifiuti sono lì da tempo e che ne hanno segnalato la presenza agli uffici competenti. Chiedono alla polizia locale di piazzare, come già fatto in passato, delle fototrappole per scoprire i responsabili delle microdiscariche che periodicamente di formano attorno a via Roma, piazza Brigata Maiella e nelle stradine vicine. Fino ad ora, nessuno è intervenuto.