A Casalbordino aree verdi e spazi pubblici a disposizione per l’attività sportiva

Sono a disposizione di palestre e associazioni sportive le aree verdi e gli spazi pubblici di Casalbordino per poter svolgere attività - individuale o di gruppo - all'aperto. L'amministrazione comunale ha predisposto una procedura per regolamentarne l'uso, nel rispetto dell’ultimo decreto, quello del 17 maggio, sulla prevenzione e il contrasto della diffusione del Coronavirus, che all’articolo 1, lettera d recita: È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Le aree verdi messe a disposizione sono: area campetto in Via Alcide De Gasperi (30,00 mt. x 19,50 mt.) ed area circostante (3.700 mq. circa); area antistante locali ex Scuola Elementare Miracoli in Via Pescara (12.000 mq. circa); area verde – Villa Comunale in Via Ascensione (3.600 mq. circa). Potranno essere utilizzate nel periodo compreso tra il 25 maggio 2021 ed il 31 ottobre 2021, "salvo diverse disposizioni normative ministeriali o regionali che dovessero intervenire, in conseguenza delle quali l’utilizzo concesso verrebbe sospeso".

Le informazioni e il modello di domanda sono consultabili e scaricabili sul sito del Comune [CLICCA QUI]. Le associazioni sportive, le società sportive e gli enti sportivi, interessati all’utilizzo delle tre aree potranno presentare istanza di manifestazione di interesse entro il giorno 24 maggio 2021 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Casalbordino con sede in Piazza Umberto I o mediante P.E.C. all'indirizzo protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it.

"In attesa delle riaperture dei centri sportivi – dichiara l’assessore allo sport Carla Zinni – complice anche la bella stagione, abbiamo pensato di concedere a queste realtà, attraverso una procedura di prenotazione molto agile, l’occasione di sfruttare i nostri ampi spazi verdi, modalità che peraltro consente di rispettare in maniera molto più semplice le procedure di contrasto della diffusione del virus. Siamo certi che i nostri parchi e aree verdi si trasformeranno in palestre a cielo aperto e che i fruitori rispetteranno le necessarie distanze di sicurezza. Quello tra sport e natura è sempre stato un connubio perfetto e lo è ancor di più in un momento come questo nel quale la possibilità di fruire di ampi spazi aperti diventa non solo la condizione ottimale per la pratica sportiva ma anche uno strumento in più per contrastare la diffusione del virus. Il nostro straordinario patrimonio di parchi e spazi verdi consentirà quindi alle associazioni di organizzare attività all’aperto e ai nostri concittadini non solo di praticare attività sportiva ma anche di riappropriarsi, in sicurezza, di quella socialità che in questo periodo è mancata tantissimo a tutti noi".