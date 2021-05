"Giunta Menna scorretta: non invita opposizione ed ex sindaci alle inaugurazioni"

Scorrettezza istituzionale. Questa è l'accusa che cinque consiglieri comunali di centrodestra rivolgono all'amministrazione Menna. A Vasto i mancati inviti alle inaugurazioni ufficiali indispettiscono Francesco Prospero e Vincenzo Suriani di Fratelli d'Italia, il forzista Guido Giangiacomo, il leader della lista civica Il Nuovo Faro, Edmondo Laudazi, e il consigliere del gruppo misto, Alessandro d'Elisa.

"L’amministrazione Menna, alla scadenza del proprio mandato, procede nella sua campagna elettorale permanente, tagliando i nastri di una delle pochissime opere pubbliche realizzate in questi 15 anni di amministrazione di centrosinistra", è l'attacco degli esponenti della minoranza. "Quello che fa restare basiti, poi, sono le scorrettezze istituzionali di Menna & Company, che non si degnano nemmeno di invitare alle inaugurazioni una parte dei consiglieri comunali oppure le amministrazioni comunali del passato che hanno realizzato quelle opere pubbliche".

A scatenare la reazione stizzita è l'inaugurazione, a Vasto Marina, del nuovo manto in erba sintetica del campo sportivo Padre Fulgenzio Fantini. Secpndo Prospero, Suriani, Giangiacomo, Laudazi e d'Elisa, l'amministrazione di centrosinistra "butta solo fumo negli occhi dei cittadini. Speriamo almeno che il campo sportivo di Vasto Marina funzioni, al contrario di ciò che sta avvenendo con altre opere pubbliche, che stanno per essere inaugurate, con tanto di parata elettorale al seguito. Quindici anni di sprechi e decadenza conclusi da un sindaco che non si vanta delle opere pubbliche realizzate, poiché pressoché inesistenti, ma degli accatastamenti fatti".