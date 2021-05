Il Giro attraversa l’Abruzzo tra l’entusiasmo del pubblico. Ewan vince in volata a Termoli

Tutto in una manciata di secondi. Si è decisa con una volata entusiasmante la tappa Notaresco-Termoli del Giro d'Italia. Se l'è aggiudicata Caleb Ewan, che ha battuto in velocità Cimolai e Merlier. Per l'australiano è la seconda vittoria nella corsa rosa del 2021 dopo l'affermazione sul traguardo di Cattolica.

Partita da Notaresco, la carovana del Giro d'Italia ha attraversato in lunghezza l'Abruzzo per arrivare in Molise. Nel centro di Termoli la volata finale, ben controllata da Ewan, che con freddezza è partito al momento giusto e così ha bruciato sulla linea d'arrivo i due avversari.

La diretta video di Zonalocale da Fossacesia, Casalbordino e Vasto: