Festival del brodetto, nella finale regionale 2° posto per la chef vastese Rosalba Marte

Secondo posto per la lady chef Rosalba Marte nella finale regionale Festival del Brodetto dell'Adriatico. Nell'ormai tradizionale cornice del ristorante Al Vecchio Teatro di Ortona, mercoledì 12 maggio gli chef provenienti da tutta la regione si sono sfidati nel segno del più tradizionale dei piatti di mare. Ognuno ha portato in gara la propria variante, differente per tipologie di pesce, condimenti e cottura, nella competizione che, ogni anno, valorizza questo nobile piatto della cucina regionale.

La giuria, al termine degli assaggi, ha premiato con il primo posto lo chef Luigi Caralla dell'hotel Bellavista di Giulianova. La chef Rosalba Marte, dell'hotel Caravel di Vasto Marina, è arrivata seconda con il suo brodetto alal vastese, terzo posto per Silvano Pinti del Cavalluccio Marino di Chieti. Un riconoscimento da parte della giuria è stato assegnato anche ad un'altra vastese in gara, la chef Francesca Bozzelli del ristorante San Marco. Un altro premio della giuria è andato anche a Rosario Di Paolo, del ristorante La Casereccia di San Vito.

Dopo il recente terzo posto ai Campionati Italiani di cucina di Pisa, con il team delle lady chef abruzzesi, per Rosalba Marte arriva questo ottimo risultato che le permetterà di partecipare anche, a settembre, alla finale nazionale del Festival del Brodetto.

"È stata davvero una bella soddisfazione poter ottenere questo risultato con un piatto così importante per la tradizione. Le mie origini sono calabresi ma da 40 anni vivo a Vasto quindi mi sento davvero legata a questa cucina. E, devo dire, che il brodetto alla vastese è davvero impareggiabile. Anche nella competizione ortonese ho potuto contare sul prezioso supporto della mia collaboratrice Nadia Nicodemo e su quello di due aziende abruzzesi come Flagella e Jasci&Marchesani".

Il suo secondo posto nella finale regionale e il riconoscimento ottenuto da Francesca Bozzelli, che si era distinta già nelle fasi eliminatorie, testimoniano "i passi da gigante che stiamo facendo noi donne nel mondo della ristorazione. L'aver aperto alle lady chef i campionati italiani è stato una bella occasione". Ora per lei arriva il momento di rituffarsi nell'attività quotidiana all'hotel Caravel, che la vede alla guida della cucina ormai da tanti anni. "Speriamo di ripartire presto e nel migliore dei modi".