Festa del Beato Angelo da Furci, Don Pellicciotti: "Una devozione sempre viva"

Sarà celebrata lunedì 17 maggio a Furci la festa dei miracoli del Beato Angelo e di San Nicola. Un appuntamento che è vissuto con grande partecipazione dai furcesi e da tante persone che sentono la devozione per l'agostiniano nato nel 1246 e di cui è in corso la causa di canonizzazione.

Don Giovanni Pellicciotti, parroco emerito della concattedrale di San Giuseppe a Vasto, ha incrociato la figura del Beato Angelo da Furci sin dai tempi dei suoi studi in seminario. Ha poi avuto modo di approfondirla quando, da giovane parroco a Gissi, strinse l'amicizia con il parroco di Furci, già suo insegnante.

Nella giornata in cui a San Giuseppe, alle 18.30, inizia il triduo in preparazione alla festa (una santa messa sarà celebrata venerdì, sabato e domenica alle 18.30 e trasmessa in diretta streaming), Don Pellicciotti ci ha raccontato come, nei suoi anni di azione pastorale, ha vissuto il legame con il Beato Angelo da Furci.

Il programma delle celebrazioni a Furci

Domenica 16 maggio

11.30 - Santa Messa in Santuario

18.30 - Santa Messa davanti la Casa del Beato Angelo

Lunedì 17 maggio

9.00 - Celebrazione nella chiesa parrocchiale - benedizione delle arance

11.00 - Solenne messa nel piazzale del Santuario presieduta dal cardinale Edoardo Menichelli

17.30 - Messa in parrocchia

18.30 - Messa in Santuario e conclusione delle feste