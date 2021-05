Lions Vittoria Colonna, oltre 200 paia di occhiali usati raccolte con il service del Club

Anche quest'anno, nonostante le difficoltà legate alle misure per contenere la diffusione della pandemia, il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna ha portato a termine uno delle iniziative più importanti, la raccolta degli occhiali usati. Sono quasi 200 le paia che sono state avviate al percorso di recupero, sterilizzazione, classificazione e ridistribuzione curato dal Centro di raccolta di Chivasso.

"Un service importante - spiegano dal Club - perché quegli occhiali, che non vengono più usati per svariati motivi, attraverso questo circuito virtuoso diventano dispositivi fondamentali per combattere i difetti della vista nei più bisognosi che ne potranno avere in dono un paio gratuitamente.

Occhiali Lions sono stati distribuiti anche alle popolazioni terremotate del Centro Italia e, dall'inizio di questo anno, seguendo la filosofia della vicinanza dei Lions alla comunità e ai suoi bisogni, sono stati resi disponibili kit gratuiti per le residenze per anziani. Ecco perché, da sempre, il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, così come tutti i Lions italiani, porta avanti questo impegno con dedizione e costanza".

La raccolta degli occhiali usati Lions è "entrata anche nel Guinness World Record - proseguono - e pure quest'anno il Distretto Lions 108A Italy, quello cui il sodalizio vastese appartiene, insieme al Distretto 108TB, sarà impegnato a battere l'attuale record della fila di occhiali più lunga al mondo, sfida che si terrà il 18 luglio allo stadio 'R. Neri' di Rimini e nella quale verranno utilizzati anche gli occhiali raccolti a Vasto".

Si dice soddisfatto del risultato raggiunto, il presidente del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Elio Bitritto, che ha rivolto un "pensiero di gratitudine all'officer del club per il service, Aldo Ciavatta".