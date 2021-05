"Sei mesi senza RAP": visita al museo di San Salvo e il ricordo di Marco Rapino

È dedicato a Marco Rapino, a sei mesi dalla sua scomparsa, l'ultimo appuntamento organizzato da Italia Nostra del Vastese per le Settimane del Patrimonio Culturale.

"Il giovane Museo di San Salvo è nato per conservare i reperti recuperati nel corso dei recenti scavi archeologici svolti nel cuore del centro storico della città e quelli rinvenuti nel suo territorio - spiega Davide Aquilano, presidente di Italia Nostra del Vastese -. Si tratta di un patrimonio di notevole importanza per la ricostruzione della storia di San Salvo, per lo sviluppo futuro della ricerca storico-archeologica, ma anche per conservare e costruire nel tempo una memoria storica condivisa con tutta la comunità.

Marco Rapino con la sua peculiare capacità e finezza creativa e comunicativa è stato uno dei protagonisti di questo rinnovamento culturale, svolgendo un ruolo primario nell’esecuzione delle indagini archeologiche e curando con meticolosa attenzione l’apparato espositivo del Parco Archeologico del Quadrilatero, che ancora oggi, dopo quindici anni, è apprezzato ed imitato.

Sei mesi senza RAP

Venerdì 14 maggio:

Ore 17:00, visita guidata al Museo Civico Porta della Terra

Ore 18:00, a sei mesi dalla sua scomparsa, ricordo di Marco Rapino, protagonista della nascita e dello sviluppo del Parco Archeologico del Quadrilatero.