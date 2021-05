In macchina con una scatola piena di cocaina, 70enne arrestato sulla statale 16

In una scatola che portava con sé in macchina c'erano involucri pesanti mezzo chilo pieni di cocaina. Un settantenne di Pescara è stato arrestato a Vasto Marina dagli agenti del Commissariato di Vasto, impegnati nei controlli del territorio disposti dal questore di Chieti, Annino Gargano, Nei suoi confronti pende l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio, attorno alle 14.30, i poliziotti "mentre effettuavano un servizio di controllo sulla statale 16, notavano il assaggio di un'autovettura guidata da una donna con a bordo un uomo seduto sul sedile posteriore", racconta il vice di Vasto, Fabio Capaldo. "Pertanto, dopo averla vista svoltare in direzione San Salvo, decidevano di procedere ad un posto di controllo lungo la SS16, in modo da intercettare la vettura se fosse stata di ritorno verso Vasto. Infatti la volante del Commissariato di Vasto intercettava l'autovettura in questione e, dopo averla fermata, constatava la presenza di un uomo che aveva poggiato sulle gambe una scatola di cartone chiusa con nastro isolante. Questi, in evidente stato di agitazione, dichiarava di aver urgenza di raggiujngere l'istituto riabilitativo San Francesco di Vasto". Gli agenti si sono insospettiti perché ormai l'incrocio per raggiungere il centro riabilitativo era già alle spalle, quindi "decidevano di effettuare una perquisizione a suo carico".

Dentro la scatola hanno trovato quattro involucri di plastica sottovuoto, "di circa 500 grtammi complessivi, contenenti sostanza stupefacente, presumibilmente del tipo cocaina", scrive Capaldo in una nota.

"Sulla tasca posteriore del pantalone si rinveniva un assegno postale della somma di 500 euro, la somma di 860 euro in banconote di vario taglio, nonché un telefono cellulare". Per questo entrambe le persone sono state accompagnate nel Commissariato di via Bachelet. L'uomo si è attribuito la proprietà della droga. Il narcotest sulla sostanza sequestrata ha confermato "esito positivo alla cocaina attestandone l'ottima qualità". Il settantenne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e condotto nel carcere di Perugia. "Sono in corso indagini tese a verificare i destinatari dello stupefacente sequestrato che, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato migliaia di euro.