Claudia Scampoli torna in Austria per gli Europei under 22 di beach volley

A pochi giorni dalla conquista del terzo posto nella seconda fase di Continental Cup è di nuovo tempo di tornare in campo per Claudia Scampoli. L'azzurra vastese del beach volley tornerà a Baden, in Austria, per partecipare agli Europei under 22 di beach volley.

Giocherà con Valentina Gottardi, modenese classe 2022, dallo scorso anno tra le fila del Club Italia guidato da Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis. Per Scampoli, dalla scorsa stagione nel gruppo azzurro seniores, sarà un ritorno sotto la guida dei tecnici vastesi con cui è cresciuta e con cui ha conquistato tante soddisfazioni a livello giovanile in giro per il mondo.

Il gruppo azzurro, di cui fanno parte anche Tobia Marchetto e Gianluca Dal Corso, in campo nel tabellone maschile, partirà oggi per iniziare domani, giovedì 13 maggio, le prime sfide. L'inedita coppia Scampoli-Gottardi dovrà vedersela con le migliori giovani giocatrici europee, 32 le coppie che si sfideranno sulla sabbia austriaca. A Scampoli il compito di far valere tutta l'esperienza acquisita in campo internazionale per provare a conquistare un risultato di prestigio nella competizione continentale.