"I nuovi sacchetti per la plastica sono più piccoli e si rompono spesso"

Troppo corte, strette e spesso si rompono. Le nuove buste per la raccolta della plastica suscitano lamentele a Vasto.

"La qualità è bassa", afferma L.C., lettore di Zonalocale. "La saldatura delle due parti della busta è fragile. Inoltre, sono sacchetti più corti e più stretti di quelli precededenti: prima erano di 69 centimetri per 85, ora di 59 per 72. Si rompono spesso e hanno una minore capienza, quindi ne servono di più e molte vanno buttate perché inservibili.

Mia moglie è andata all'ufficio della differenziata al PalaBcc per chiedere se si potessero sostituire, ma le è stato risposto di no. E quelle di prima non le distribuiscono più. Per le lamentele, le hanno detto di rivolgersi al Comune, ma in municipio serve la prenotazione e aspettare il proprio turno. Quello delle buste dei rifiuti può sembrare un problema secondario, ma per i cittadini non lo è. L'amministrazione intervenga per ripristinare sacchetti più capienti e funzionali".