Vasto Marina nove anni dopo: la Bandiera blu torna a sventolare

Sono trascorsi nove anni. Era il 2012. L'ultimo anno in cui Vasto Marina riuscì a conquistare la Bandiera blu. La prima buona notizia della stagione balneare 2021 è che il vessillo torna a sventolare sulla spiaggia più grande della città, lunga cinque dei sette chilometri complessivi del Golfo di Vasto (gli altri due sono in territorio di San Salvo).

"Punta Penna, Vignola e Vasto Marina sono le spiagge che hanno ottenuto la Bandiera Blu per il 2021", annuncia una nota del municipio.

"La qualità delle acque del nostro mare – hanno dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna e l’assessore alle Politiche ambientali, Paola Cianci- ha avuto un ruolo determinate insieme ad altri parametri soddisfatti dal grande lavoro portato avanti in questi anni attraverso sostanziosi investimenti in termini di progettazione a tutela dell’ambiente come il raddoppio delle acque bianche, la delimitazione del piede della duna nell’area Sic, la cartellonistica informativa degli habitat dunali, le numerose iniziative di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile, di educazione ambientale e raccolta a mano dei rifiuti promosse dalle associazioni, dalla Pulchra Ambiente e dai cittadini per una spiaggia pulita, plastic free e senza mozziconi di sigarette. A ciò si aggiunge l’importante traguardo raggiunto dell’inserimento per la prima volta tra i Comuni Ricicloni, premio assegnato da Legambiente, conseguito grazie all’aumento della percentuale di raccolta differenziata oltre il 70%.

Non potevamo ricevere notizia migliore alla vigilia della stagione estiva. La bandiera blu - hanno concluso Menna e Cianci - sarà insieme alle bellezze della nostra città e delle nostre spiagge un ottimo biglietto da visita e di promozione turistica del territorio".