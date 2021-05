Riparazione urgente, domani senz’acqua piazza Fiume, lungomare Cordella e via Marchesani

Rubinetti a secco domani nel centro di Vasto Marina. Il problema è un guasto, con la conseguente necessità di eseguire "un lavoro urgente di riparazione alla rete idrica che potrebbe arrecare disagio e pericolo a persone o cose", comunica la Sasi, società che gestisce il servizio idrico integrato (acqua, fogne e depurazione) in 87 comuni della Provincia di Chieti.

Di conseguenza, è necessario "un intervento di interruzione della fornitura non differibile nella zona di Vasto Marina (lungomare Cordella, piazza Fiume, via Marchesani) dalle ore 8 di domani, mercoledì 12 maggio, a fine lavori prevista per la medesima giornata".