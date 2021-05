Campo sportivo intitolato a Padre Fantini. Tribuna dedicata a Marinelli, Rapino e Riccitelli

Sarà dedicato a Padre Fulgenzio Fantini il rinnovato campo sportivo di Vasto Marina in località San Tommaso. Venerdì 14 maggio, alle 11, ci sarà il taglio del nastro dopo i lavori di riqualificazione che hanno interessato l'impianto con la posa del manto in erba sintetica e altri interventi di ammordernamento per un investimento di 650mila euro.

"Il campo - spiega il sindaco Francesco Menna - ha ottenuto l’omologazione da parte dei tecnici della Lega Nazionale Dilettanti che, nei mesi scorsi, hanno effettuato le prove di collaudo. Nella struttura sarà, dunque, possibile disputare gare ufficiali anche del campionato di calcio di serie D. Il campo è stato dotato di un manto in erba sintetica, di un impianto di irrigazione, di un nuovo impianto di illuminazione artificiale e di una nuova recinzione".

Si è scelto di intitolare il campo a Padre Fulgenzio Fantini, “indimenticato direttore della Fondazione Padre Alberto Mileno, che egli riuscì ad affermare, con equilibrio, pazienza e dedizione encomiabili, come centro riabilitativo e casa di cura tra le eccellenze del centro Italia.

Sono particolarmente felice - ha aggiunto il sindaco Menna - della presenza alla cerimonia inaugurale di Padre Matteo Siro, Ministro della Provincia del Centro Italia Immacolata Concezione: una presenza importante che sugellerà il profondo e storico legame che unisce la collettività vastese all’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, verso cui tutti noi nutriamo sinceri sentimenti di gratitudine per la meritoria opera pastorale svolta da decenni in realtà qualificanti come le Parrocchie di Stella Maris e dell’Incoronata, l’Oasi dell’Anziano e, ovviamente, il San Francesco".

Il campo di Vasto Marina sarà un luogo della memoria anche per altre tre figure legate allo sport vastese e, in particolare, alla storica società sportiva della Marina. La tribuna dello stadio sarà intitolata alla memoria di Andrea Marinelli, il giovane giocatore prematuramente scomparso, e di Paolo Rapino e Walter Riccitelli, i due soci fondatori del Vasto Marina Calcio, dirigenti che hanno fatto la storia del sodalizio calcistico Asd Bacigalupo Vasto Marina.