A Vasto Marina torna la Bandiera blu: "Titolo a supporto dello sviluppo turistico sostenibile"

Il Consorzio Vivere Vasto Marina accoglie con entusiasmo la notizia del ritorno della Bandiera blu sul litorale. Riconoscimento ottenuto dalle spiagge vastesi di Punta Penna e Vignola anche nelle scorse edizioni, ma che mancava a Vasto Marina da nove anni.

"È ormai acclarata l'importanza che ha questo prestigioso riconoscimento per il brand Vasto, a garanzia e tutela del nostro ambiente balneare e a supporto dello sviluppo turistico sostenibile – commentano dal Consorzio -. Felicissimi di aver riottenuto il meritato titolo per tutta la nostra splendida costa, occorre continuare a lavorare in sinergia tra pubblico e operatori privati affinché possano essere confermati ogni anno i parametri necessari per il suo ottenimento.

Il nostro territorio – sottolineano - è ricco di risorse ambientali che devono essere preservate e valorizzate per la propria salvaguardia, e attente e fondamentali sono le associazioni ed i movimenti di cittadinanza attivi sensibili a tali tematiche. Ricordiamo che altrettanto importante è l'ottenimento della bandiera verde attestante i parametri salutari per le famiglie con bambini e non solo".