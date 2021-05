Via Pampani si colora con il ’Filo Rosa’: "La forza viene dalle nostre radici e dall’unione"

"Questo è un fiore all'occhiello per la città, è l'emblena di rinascita di una strada un po' abbandonata ma non dimenticata". Da via Pampani, traversa di piazza Caprioli, nel cuore della città, Miranda Sconosciuto, insegnante e promotrice di tante iniziative sociali e culturali, lancia un forte messaggio di rilancio per il centro storico.

La sua Bottega Incontro, in uno dei tanti spazi al piano terra di questa strada dove lei è nata, negli anni ha ospitato tante iniziative. La scorsa estate l'idea di provare ad abbellire via Pampani, dipingendone le porte grazie all'impegno di tante persone che si sono lasciate coinvolgere nel progetto.

E, ieri, la stradina è tornata a colorarsi nuovamente con l'iniziativa "Filo Rosa", un'intera giornata dedicata ai temi della scoperta, della conoscenza e della prevenzione al femminile. Tante le persone e le associazioni coinvolte. Francescopaolo D'Adamo, ha guidato al mattino la passeggiata alla scoperta del centro cittadino. Poi le performance artistiche, per arricchire ancora le decorazioni della via, i laboratori e i momenti di confronto. Il pomeriggio è stato caratterizzato dall'incontro con gli specialisti, moderato da Paola Cerella, su "percorsi di prevenzione e rinascita". Coinvolte nella giornata associazioni come Donnattiva, Ricoclaun, Lory a Colori, Liber. E poi Sei di Vasto se... e le uncinettine. Le vetrine di tanti negozi, durante la settimana, saranno caratterizzate dal colore rosa.

"Che sia un momento di rinascita. Sono dell'idea che la forza viene dalle nostre radici - ha detto Miranda Sconosciuto -. Questo filo rosa è la forza che l'identità del territorio dà alla cittadinanza per poter rinascere, dopo ciò che abbiamo passato. La forza più grande è quella di essere parte di un gruppo. A volte si pensa che ognuno debba curarsi solo del proprio orticello. Invece no, la parola solidarietà, la parola condivisione, devono far parte del percorso di rinascita".