Un mondo fatto di contrasti: "Non passa +" è il singolo d’esordio de I Malati Immaginari

"Un mondo fatto di contrasti, generato da un unico spirito incarnato da due opposti, un ragazzo e una ragazza che usano la propria musica come terapia per la propria ipocondria". È questo il mondo de I Malati Immaginari, duo abruzzese formato da Dario Parascandolo (voce, chitarra, tastiere) e Laura Trivilini (batteria e percussioni) che hanno pubblicato il loro singolo d'esordio, Non mi passa +, accompagnato da un videoclip. Li avevamo incontrati a febbraio, per farci raccontare il loro percorso artistico, iniziato nel 2019 [LEGGI]. Ora li ritroviamo con questo singolo che è il primo estratto dell'EP Schiena contro schiena che uscirà il prossimo autunno.

Non passa +è tra le prime canzoni scritte insieme da Dario e Laura, un brano "dall'atmosfera glaciale in cui mettiamo in luce tutti i contrasti del nostro universo Immaginario, il giorno e la notte, l'amore e l'odio, la dolcezza e la violenza, il sesso come arma ricatto", racconta Dario.

Nel significato letterario della canzone è un testo che "parla di ossessione. È la storia di tra due persone, narra un qualsiasi rapporto umano, un rapporto negativo che trascina entrambi verso il basso ma di cui nessuno dei due riesce a farne a meno". Ma "non passa più" può essere interpretato anche "come un ritornello di questo periodo che sembra non passare più. Diciamo che può essere adattato adattato a vari significati, ce lo cuciamo addosso a secondo delle occasioni, ci piace giocare così".

Il singolo è stato registrato all'Arte dei Rumori Studio di Napoli, prodotto da Silvio Speranza e missato da Giovanni Roma e Silvio Speranza. Il video, dal forte impatto visivo, è stato girato a Roma presso il Wallnut Studio dall'esordiente regista Antonella Violante, già affermata Art Director e fotografa della vita notturna della Capitale. Notevole il lavoro su Costumi e Make Up di Gaia Colonna (Lo Chiamavano Jeeg Robot). Fotografia e Color di Samir Iacovone (spot Fendi e Bulgari).

I Malati Immaginari, fino a quando non è arrivato lo stop imposto dalla pandemia, avevano intrapreso un interessante cammino di live. "Speriamo di ripartire al più presto, abbiamo già dei contatti, sicuramente saremo al Circolo Arci Futuro Imperfetto di Pescara, poi tanti locali e club a cui siamo affezionati e che ci daranno supporto". Si proverà anche la strada dei festival e quella di eventi importanti come Sanremo Rock, Premio Tenco e Tour Music Fest.

In pochi giorni dall'uscita Non passa + ha ottenuto già ottimi riscontri. "Vorremmo che possano ascoltarla più persone possibili e poter lasciare qualcosa in chi ascolta. Per noi che abbiamo affrontato questo percorso musicale insieme come una cura - ci chiamiamo Malati Immaginari proprio perchè apparteniamo a quella classe di malati immaginari ipocondriaci curati con la musica - è già arrivato il risultato. Siamo felici di suonare insieme e poter lasciare una traccia in questo immenso panorama discografico".

L'esordio discografico è "la nostra prima bandierina. Abbiamo imparato a non aspettarci niente, guardiamo il gradino successivo per arrivare in cima e dire ok, di strada ne abbiamo fatta. Ci auguriamo di essere felici, sereni e motivati nel continuare questo percorso insieme. Quello che conta è lo stare bene e la musica ci fa stare bene".

I Malati Immaginari

Ascolta Non mi passa + su Spotify - CLICA QUI

Segui su Instagram

Segui su Facebook