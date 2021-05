Progetto Erasmus, al Palizzi le tradizioni d’Abruzzo per festeggiare il giorno dell’Europa

Tradizioni, usi e costumi della "Terra d'Abruzzo" per festeggiare il giorno dell'Europa. In occasione del Meeting Progetto Erasmus +KA201, gli studenti dell'Itset "Palizzi" di Vasto e i ragazzi dei paesi partner di Romania, Grecia, Turchia e Croazia hanno condiviso simboli e usanze abruzzesi. Attraverso video, filmati e foto è stata presentata la regione di ieri e di oggi, mostrando immagini in cui il passato e il presente si fondono.

"Tradizioni, enogastronomia canti e balli sono linguaggi che avvicinano i popoli europei. Solo con la conoscenza e la condivisione si può veramente creare un'unica Europa. Questo è stato il contributo degli studenti del Palizzi", sottolinea la dirigente Nicoletta Del Re che, citando Robert Schuman, aggiunge: "L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto".