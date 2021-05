I sassi artistici di Cinzia Corti vanno a ruba: nuova caccia al tesoro lungo le strade di Vasto

I piccoli capolavori di Cinzia Corti restano a disposizione di chiunque li trovi lungo le strade di Vasto. La pittrice vastese di adozione ha realizzato nuovi sassi artistici che sta liberando in questi giorni in diversi punti della città. Per regalare un sorriso in un 2021 difficile.

L'idea - Dipingere pietre è l'arte in cui primeggia la pluripremiata pittrice milanese d'origine e vastese per scelta.

I ciottoli, raccolti sulle spiagge di Vasto, nelle sue mani diventano tele su cui raffigurare paesaggi, alberi, fiori, animali e ritratti. Da diverse settimane, li regala in modo originale: lasciandoli su muretti e panchine da cui chiunque può prenderli.

La caccia al tesoro, che anche in altre località sta riscuotendo successo, da Pasqua, grazie a Cinzia Corti, è approdata anche a Vasto. E i sassi artistici vanno a ruba.