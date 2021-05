Giornata ecologica comunale, a Fresagrandinaria volontari in azione per bonificare un boschetto

Attenzione e rispetto per l'ambiente al centro delle attività del Comune di Fresagrandinaria e della locale Proloco. In occasione dell'annuale giornata ecologica comunale, sabato 8 e domenica 9 maggio, le associazioni di volontariato si sono occupate della bonifica di un boschetto che era stato trasformato in una discarica a cielo aperto.

"Sono tre anni che siamo presenti alle giornate ecologiche comunali organizzate dalla ProLoco di Fresagrandinaria - commenta Marco Cannarsa, presidente provinciale Geav (Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie) -. Quest'anno, grazie anche ad un attento esame del Comando dei carabinieri forestali di Gissi, la Proloco ha provveduto alla riqualificazione di una parte di bosco, rispettando tutte le normative e i tempi per una corretta esecuzione dei lavori. Voglio ringraziare, inoltre, le varie associazioni e le tante persone che hanno partecipato con grande impegno ed entusiasmo. Ringrazio in particolar modo il presidente nazionale Geav, Vittorio Sticca, che ci ha raggiunti da Tocco da Casauria.



Voglio evidenziare – prosegue - che la Geav supporta volentieri le amministrazioni comunali come quella di Fresagrandinaria che dimostrano sempre attenzione per l'ambiente e non solo per mera propaganda politica. Per la Geav l'ambiente è il nostro futuro e va amato e rispettato sempre. La Proloco e l'amministrazione di Fresagrandinaria – sottolinea Cannarsa - hanno già manifestato il desiderio di riaverci alla prossima iniziativa e noi siamo veramente felici di esserci".

L'iniziativa della giornata ecologica comunale, a cura della Proloco, ha visto la partecipazione di numerose associazioni tra cui le Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie (Geav) della Provincia di Chieti, la Protezione Civile Valtrigno, Cittadinanza Attiva, l'associazione Culturale Frisana, e EcoLan.