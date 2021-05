All’Abruzzo 13 Bandiere blu: conferme per Vasto, San Salvo e Fossacesia

Tredici Bandiere blu sventolano sulla costa abruzzese. Tre in più del 2020. In provincia di Chieti, Vasto, San Salvo, Fossacesia e Francavilla al Mare confermano il vessillo che certifica la pulizia delle acque di balneazione. Per San Salvo è il ventiquattresimo anno consecutivo, per Fossacesia il ventesimo, per Vasto il diciottesimo.

La Fondazione per l'educazione ambientale (Fee) quest'anno ha assegnato il riconoscimento a 416 spiagge (nel 2020 erano 409) di 201 comuni italiani. Al primo posto le Marche con 16 tratti di costa, poi Calabria (15), Sardegna (14) e Abruzzo (13).

Le bandiere abruzzesi - I comuni abruzzesi premiati dalla ong sono 13, di cui sei in provincia di Teramo: Martinsicuro, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi. Bandiera blu anche a Pescara e, in provincia di Chieti, a Francavilla al Mare, Fossacesia, Vasto e San Salvo. Non sono state ancora comunicati i nomi delle spiagge che potranno fregiarsi del vessillo, che anche quest'anno potrà essere issato da due località lacustri: Villalago e Scanno.

Nel 2020 erano state dieci i comuni abruzzesi che si erano aggiudicati la patente ambientale, quest'anno tre in più: Pescara, Francavilla e Martinsicuro.

Il giudizio - Trentadue i criteri di valutazione, tra cui strutture alberghiere, servizi d'utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche, educazione ambientale. A decretare le località idonee è stata una giuria nazionale di cui hanno fatto parte, oltre ai rappresentanti Fee, anche i ministeri della Transizione ecologica, delle Politiche agricole e del Turismo.