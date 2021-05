Azalea della ricerca, i volontari Airc: "Grazie ai vastesi per il loro generoso sostegno"

"Un grande grazie a tutti i vastesi che hanno raccolto in nostro invito e acquistato tutte le piante a disposizione". Sono soddisfatti i volontari dell'Airc Vasto dopo la due giorni dedicata alla raccolta fondi in occasione della Festa della Mamma. A disposizione c'erano 400 vasi della pianta divenuta simbolo della ricerca sul cancro nella giornata dedicata alle mamme. Tre le postazioni, attive già da ieri mattina, a Vasto Marina, in piazza e nell'area del centro commerciale del Vasto. Già ieri mattina la gran parte delle piante era stata venduta. Poi, questa mattina, nel giro di un paio d'ore i volontari hanno terminato la vendita.

"Come sempre i nostri concittadini dimostrano grande generosità e grande attenzione alla ricerca sul cancro - commenta Francesco Iannucci -. Siamo davvero contenti di poter essere tornati con i gazebo nelle piazze e della risposta avuta, le azalee sono andate a ruba davvero in pochissimo tempo".

C'è il grazie anche ai volontari che "nel fine settimana, hanno dedicato il loro tempo alla campagna: Luana Di Pinto, Michaela Cipollone, Sara Travaglini, Angela Iannucci, Nicola Galante, Cristiana Farierllo, Monica Di Santo, Valeria Mercuri, Fausta Totaro". L'appuntamento è alle "prossime iniziative per sostenere la preziosa attività dell'Airc".