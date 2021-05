Anziana cade in casa, carabiniere si arrampica sul balcone per soccorrerla

Intervento dei carabinieri del Norm di Vasto, giovedì sera, nel centro cittadino, per soccorrere un'anziana caduta in casa e rimasta a terra ferita. Poco prima della mezzanotte dall'abitazione al primo piano, i residenti avevano avvertito dei rumori - come di caduta - e i lamenti della 90enne, che vive da sola. Non riuscendo a contattare i familiari hanno chiamato il 112, chiedendo soccorso.

I militari, giunti sul posto, hanno esteso la richiesta di soccorso ai vigili del fuoco e al 118, per poter così procedere al soccorso. Ma, dopo qualche istante, i residenti che avevano chiesto aiuto hanno sentito un tonfo al piano superiore seguito dal silenzio assoluto.

Per questo i carabinieri, ritenendo che l'anziana potesse aver perso i sensi, hanno deciso di intervenire immediatamente, senza attendere l'arrivo delle altre squadre di soccorso. Uno dei due militari della pattuglia si è arrampicato sul balcone e, dopo essere arrivato al secondo piano, ha sfondato una porta-finestra per entrare in casa. Qui ha trovato la donna a terra, vigile ma in stato di shock, con una ferita sanguinante al volto, provocata dalla caduta, e un braccio molto dolorante.

Dopo pochi minuti sono arrivati anche vigili del fuoco e sanitari del 118 che hanno portato a termine le operazioni di soccorso e trasportato l'anziana in ospedale.