Scontro auto-tir sulla fondovalle Cena, due feriti in ospedale

Altri due feriti in un incidente sulla fondovalle Cena in prossimità del Civeta. È accaduto poco prima delle 18 in territorio di Cupello.

Un'automobile si è scontrata con un tir che trasporta balle di fieno. I medici del 118 hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza che ha trasportato il ferito più grave a Pescara. Un secondo ferito è stato invece trasferito in ambulanza all'ospedale di Vasto.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco di Vasto e i carabinieri di Cupello. La strada è chiusa al traffico.

Un altro incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla Statale "Trignina" in territorio di Dogliola, ferito un motociclista.

In aggiornamento