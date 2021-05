Ok dal consiglio comunale cupellese alla cittadinanza onoraria per Liliana Segre

È stata approvata ieri in consiglio comunale, all'unanimità, la mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria di Cupello alla senatrice Liliana Segre.

La proposta è stata avanzata dal gruppo Insieme per Cupello che commenta con soddisfazione: "Ringraziamo sia la maggioranza che la consigliera Roberta Boschetti del gruppo di Risposta Civica per aver assecondato la richiesta di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice Segre. Il seguito sarà ora stabilire sia le modalità che l’eventuale corollario che abbiamo proposto con il coinvolgimento delle scolaresche locali anche ricorrendo alle consuete formule da remoto".

Bocciata, invece, l'altra mozione presentata dallo stesso gruppo per una variazione di bilancio per ridurre le spese facoltative (ludiche e ricreative ad esempio) destinandole a uno spazio finanziario per i cittadini meno abbienti e per una alleggerire i tributi comunali nei confronti delle categorie produttive in difficoltà a causa del Covid-19.

"Riteniamo – commenta il gruppo guidato da Camillo D'Amico – un grosso errore aver bocciato la seconda mozione. Un cattivo segnale è stato dato alla cittadinanza che si aspettava un voto diverso. Abbiamo voluto interpretare in concreto bisogni e speranze. La maggioranza, con il voto contrario, ha voluto mantenersi le mani libere e non assumere impegni certi e concreti".